«صندوق خليفة» يوفر خدماته عبر منظومة «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن توفير جميع خدماته عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، التي تهدف إلى تمكين سكان إمارة أبوظبي من الوصول إلى إنجاز مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة ترجمة للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والتي تقوم على تطوير وتحسين الخدمات الحكومية وتقديمها بطرق وآليات مبتكرة لتسهيل الحياة اليومية لسكان إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجاتهم.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «سيظل صندوق خليفة ملتزماً بدمج الابتكار في منظومة المؤسسة، حيث نؤمن بأن دعم الابتكار هو أساس ريادة الأعمال، وبذلك، نحن فخورون بالانضمام إلى قائمة الجهات الحكومية التي نقلت خدماتها لمنظومة تم تماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي والرامية إلى توظيف الحلول الرقمية في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي».

وأوضحت أن صندوق خليفة قام بنقل جميع خدماته لمنظومة «تم»، والتي تشمل طلب أمر صرف القرض وطلبات التمويل وخدمات التدريب، والعضوية وخدمات الاستشارة، ورسائل الدعم وغيرها.

وأكدت الناصري أن هذه الخطوة تتماشى مع مساعي الصندوق الدائمة لتعزيز استخدام أحدث وأفضل الممارسات الرقمية والمبتكرة في مجال ريادة الأعمال.

وقالت، إن صندوق خليفة، تمكن من توفير أكثر من 2500 زيارة فعلية لمقرات الصندوق، وتوفير 52 يوم عمل على موظفي الجهات الحكومية بعد إتمام عملية التحول الرقمي، بالإضافة إلى المساهمة بشكل إيجابي في ممارسات صديقة للبيئة مثل تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 18 طناً، والحد من استخدام الورق بشكل كبير.

من جانبه، أثنى المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية على التعاون مع صندوق خليفة، والذي يؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة لأفراده.