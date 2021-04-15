الودائع المصرفية ترتفع إلى 1.876 تريليون درهم في فبراير

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% من 1876.3مليار درهم في نهاية يناير 2021 إلى 1878.4 في نهاية شهرفبراير2021 نتيجة ارتفاع بنسبة 1.5% في ودائع غير المقيمين على الرغم من انخفاض بنسبة 0.1% في ودائع المقيمين. وقد انخفضت ودائع المقيمين نتيجة انخفاض بنسبة 2.7% في ودائع القطاع الحكومي وانخفاض بنسبة 6.5 % في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.

وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي قليلاً وبنسبة 0.1% من 1779.2 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2021 إلى 1777.5مليار درهم في نهاية شهرفبراير2021. وذلك نتيجة لانخفاض الائتمان الأجنبي بنسبة 3.7% على الرغم من ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 0.3%. وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص بنسبة 0.1% و0.9 %و0.3% على التوالي، على الرغم من انخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.2% من 3172.3 مليار درهم في نهاية يناير إلى 3179.4 مليار درهم في نهاية فبراير، وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.3% وذلك من 416.9 مليار درهم في نهاية يناير إلى 426.3 مليار درهم في نهاية فبراير.