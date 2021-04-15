5.7 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ إجمالي المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من عام 2021، نحو 5 ملايين و744 ألفاً و732 مسافراً، وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني، التي أظهرت تسجيل زيادة في حركة المسافرين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 14.4% مقارنة مع شهر فبراير.

ووفقاً للبيانات بلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر يناير 2021 نحو مليونين و46 ألف مسافر، ونحو مليون و670 ألفاً و344 مسافراً في شهر فبراير قبل أن يرتفع إلى مليونين و28 ألفاً و386 مسافراً في شهر مارس الماضي.

وكانت مطارات دبي قد استقبلت خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 18.2 مليون مسافر، وذلك قبل بدء تفشي جائحة كوفيد-19 وقيام العديد من حكومات العالم باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين لمواجهة الجائحة والتي كان من بينها إغلاق المطارات.

كما ارتفع عدد حركة الرحلات الجوية في مطارات دبي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 17.3% بعد أن ارتفعت من 17 ألفاً و777 حركة جوية خلال فبراير، إلى 20 ألفاً و850 حركة جوية خلال مارس الماضي موزعة على مطار دبي الدولي بنحو 18 ألفاً و106 حركات، و2744 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلى صعيد حركة الشحن أظهرت البيانات زيادة في حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي على أساس شهري بنسبة 23.2% من 172 ألفاً و830 طناً في فبراير إلى 212 ألفاً و931 طناً في مارس الماضي موزعة بواقع 197 ألفاً و158 طناً عبر مطار دبي الدولي و15 ألفاً و773 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي.