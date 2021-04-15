إلغاء تحول «النجم الثلاثي للنقليات» لمساهمة عامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إلغاء موافقتها المبدئية الصادرة بتاريخ 22 مارس الماضي، بشأن تحول شركة النجم الثلاثي للنقليات إلى الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة.

وتم إلغاء إعلان نشرة الطرح وإيقاف عملية الاكتتاب العام في أسهم الشركة والتي كانت مخصصة فقط للمستثمرين المؤهلين وفقاً لآلية البناء السعري خلال فترة الاكتتاب التي بدأت من تاريخ 4 أبريل المقبل. وقالت الهيئة إن القرار جاء نتيجة عدم استكمال إجراءات التحول، فيما جاء توقف عملية الاكتتاب بناء على طلب الشركة مع التأكيد على التزام المؤسسين بأحكام المادة (128) من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.