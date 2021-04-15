15.1 مليون درهم صافي أرباح «ديار للتطوير»

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «ديار للتطوير» عن تسجيل ارتفاع في إيراداتها لتصل إلى 149.2 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مقارنة بإيرادات بقيمة 98.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت الشركة ارتفاعاً في صافي الأرباح ليصل إلى 15.1 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مقابل صافي أرباح بقيمة 2.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «بفضل التزامنا والجهود التي بذلتها شركة ديار في تسليم المشاريع في المواعيد المحددة، استطعنا تحقيق نتائج مميزة خلال الربع الأول من هذا العام. كما تمتلك الشركة محفظة مميزة من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والتي تشهد مستويات طلب جيدة من العملاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب مع عودة النشاط الاقتصادي للإمارة والجهود التي تبذلها الحكومة نحو تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040»

وكانت الشركة قد أعلنت مطلع هذا العام تسليم مشروع بيلا روز السكني في مجمع دبي للعلوم والذي يضم 478 وحدة سكنية و 12 متجراً للتجزئة، كما تجري الأعمال الإنشائية في المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع السكني المتكامل ميدتاون، وذلك بحسب الجدول الزمني المخطط له لإضافة 11 مبنى إلى المشروع.