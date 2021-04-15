ألمانيا تحدد أهداف النمو في 2021

برلين (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن ترفع الحكومة بشكل كبير توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بأكمله، وذلك بعدما عدلت معاهد كبرى تقديراتها. وقال ألتماير: «لن نكون فقط قادرين على وقف التراجع الاقتصادي هذا العام، فبإمكاننا قلب مساره واستعادة قوتنا المعتادة في العام المقبل».

توقعت الحكومة في يناير نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في 2021، وذلك بعد تراجع 4.9 بالمئة في العام السابق بسبب جائحة فيروس كورونا. وتتوقع المعاهد الاقتصادية الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7 بالمئة هذا العام، في خفض عن توقعها السابق لنمو 4.7 بالمئة في الخريف الماضي. لكنها رفعت توقعها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى نمو 3.9 بالمئة من 2.7 بالمئة، متوقعة عودة إنفاق الأسر للصعود بمجرد رفع قيود فيروس كورونا من جديد.