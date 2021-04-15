«المساعدات» تُنعش مبيعات التجزئة الأميركية

واشنطن (رويترز) - انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة في مارس، إذ تلقى الأميركيون مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة إضافية من الحكومة، فيما سمحت زيادة نشاط التطعيم باللقاحات بعودة المزيد من النشاط الاقتصادي، مما يدعم التوقعات بنمو قوي في الربع الأول من العام. وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 9.8 بالمئة الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات فبراير بالزيادة بما يظهر تراجع المبيعات 2.7 بالمئة بدلاً من ثلاثة بالمئة في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 5.9 بالمئة في مارس. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ظل مرتفعاً في الأسبوع الماضي، وهو ما ربما لا يعبر بدقة عن وضع سوق العمل.

وبلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 576 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل، مقارنة مع 769 ألفاً في الأسبوع السابق. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.