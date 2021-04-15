طيران الإمارات تبدأ تجارب «جواز أياتا»

دبي (الاتحاد) بدأت طيران الإمارات تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات «كوفيد-19».

وأصبح ركاب رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 183»، التي أقلعت صباح اليوم من دبي إلى برشلونة، أول مسافرين يختبرون «جواز السفر الرقمي» لمشاركة حالة اختبار «كوفيد-19» مع طيران الإمارات والتحقق منها قبل السفر. وتعد التجارب خطوة أولى نحو جعل السفر أكثر راحة، وتمكين المسافرين من إدارة الوثائق المتعلقة بـ«كوفيد-19» رقمياً وبأمان وسلاسة طوال تجربة السفر. وسوف يتمكن المسافرون في المستقبل أيضاً من مشاركة شهادات التطعيم مع السلطات والناقلات الجوية لتسهيل السفر.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «تشكّل القدرة على المعالجة الرقمية لبيانات المسافرين المتعلقة بكوفيد ذات الصلة بالسفر خطوة مهمةً إلى الأمام. ويسعدنا أن نكون رواداً وشركاءً مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) في التجربة العملية لهذه المبادرة وفي مبادرات أخرى لاحقاً لتعزيز تجربة عملائنا بصورة أكبر». وتُجرى التجارب على رحلات مختارة لطيران الإمارات من دبي إلى برشلونة ومن لندن هيثرو إلى دبي، وسوف تتوسع قريباً لتشمل خطوطاً أخرى.

وتُوجّه الدعوة شخصياً إلى الركاب المؤهلين لتنزيل التطبيق والتسجيل للحصول على جواز السفر الرقمي قبل رحلتهم. وفي دبي، أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «برايم هيلث كير Prime Health Care المصرح لها بإرسال نتائج الاختبارات بشكل آمن إلى الركاب عبر التطبيق. وسوف يحتوي تطبيق «جواز سفر أياتا IATA Travel Pass» على سجل متكامل لمتطلبات السفر لتمكين الركاب من العثور على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات بغض النظر عن مسار الرحلة. كما سيشمل أيضاً سجلاً للمختبرات، ما يُسهّل على المسافرين العثور في مواقع انطلاق رحلاتهم على مراكز الاختبار والمختبرات التي تلبي معايير الاختبار ومتطلبات التطعيم في وجهاتهم.

وسوف يتيح السجل العالمي، الذي تديره أياتا، النقل الآمن للمعلومات المطلوبة بين جميع الجهات ذات الصلة وتوفير تجربة سلسة للمسافرين. وتعمل طيران الإمارات جاهدةً على جعل السفر آمناً ومريحاً من خلال أحدث مبادراتها، مثل تجارب تطبيق جواز سفر أياتا الرقمي.

كما يوفر آخر تحديث لسياسة الحجز للعملاء مزيداً من الثقة والمرونة لوضع خطط سفرهم. وتتيح طيران الإمارات صلاحية تذاكر تعد الأكثر سخاءً على مستوى الصناعة، ما يمنح العملاء مرونة الاحتفاظ بتذاكرهم أو استخدامها أي وقت لمدة تصل إلى 36 شهراً. وكانت طيران الإمارات أول ناقلة توفر تغطية تأمينية ضد مختلف مخاطر السفر، بما في ذلك «كوفيد-19» على جميع رحلاتها. كما تنفذ مجموعة شاملة من التدابير في كل خطوة لضمان صحة وسلامة عملائها وموظفيها.