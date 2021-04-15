معدل التضخم السعودي يواصل التراجعض

الرياض (رويترز) - تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 4.9 بالمئة في مارس من 5.2 بالمئة في الشهر السابق، ليهبط أكثر إلى أدنى مستوياته منذ رفع ضريبة القيمة المضافة العام الماضي. وقالت الهيئة العامة للإحصاء "الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو تموز 2020".

وأضافت أن الزيادة السنوية البالغة 4.9 بالمئة ترجع بشكل أساسي إلى أسعار الأغذية والنقل، التي ارتفعت 10.2 بالمئة و10.5 بالمئة على الترتيب. وسجل التضخم السنوي 3.4 بالمئة في 2020، ليرتفع في النصف الثاني من العام بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة. وشهد النصف الأول من العام تضخما فاترا، عقب اتجاه انكماشي في 2019، حين سجل المعدل السنوي -2.1 بالمئة.

وانكمش اقتصاد أكبر مصدر في العالم للنفط 4.1 بالمئة في العام الماضي، لكن معدل التراجع تباطأ في الربع الثالث مع رفع بعض قيود كوفيد-19. ومن المتوقع نمو الاقتصاد 2.9 بالمئة في العام الجاري، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في المتوسط 2.7 بالمئة في العام الجاري.