1.63 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

ارتفعت وتيرة التداولات في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة أمس، لتصل قيمتها 1.63 مليار درهم في ختام التعاملات.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات أن أسهم ثلاث شركات مدرجة في سوق استحوذت على نحو 74 % من إجمالي السيولة المتداولة في الأسواق المالية، ما يعكس مدى الإقبال المؤسسي على الشراء في سوق العاصمة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم الشركة العالمية القابضة 520 مليون درهم تقريباً وأغلق سعر السهم عند مستوى 86.5 درهم، وفي مقابل ذلك صعد سهم بنك أبوظبي الأول إلى 14.26 درهم بتداولات بلغت قيمتها 474 مليون درهم، وأغلق سهم الدار عند مستوى 3.60 درهم بتداولات تجاوزت قيمتها 212 مليون درهم.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.33% مغلقاً عند 6039 نقطة، فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2569 نقطة بنمو نسبته 0.15% مقارنة مع اليوم السابق.

وكان سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 11.70 درهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي وذلك بالإضافة إلى سهم تبريد الذي قفز إلى مستوى 3 دراهم وسهم داماك 1.20 درهم وأمان 1.03 درهم.

يشار إلى أن الجلسة شهدت تداول 234 مليون سهم نفذت من خلال 3886 صفقة وفقاً لما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.