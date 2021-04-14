«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

نجح بنك دبي الإسلامي، في إصدار صكوك من الشقّ الأول لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أميركي مع عدم وجود خيار استردادها إلا بعد مرور 5 سنوات ونصف وبمعدل ربح 3.375% سنوياً.

وشهد الاكتتاب على الصكوك نسبة تغطية بنحو 5.6 ضعف الاكتتاب في هذا الإصدار، وبلغ سجل طلبات ذروته عند 2.8 مليار دولار، ما يشكّل دليلاً إضافياً على ثقة المستثمرين والتزامهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك دبي الإسلامي بوجه خاص.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نحن سعداء جداً بنجاح إصدارنا.