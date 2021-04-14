«ستوب» يحقق نتائج إيجابية بإدارة المواد المستهلكة دائرياًً

أبوظبي (الاتحاد)

حقق «مشروع STOP» الذي يستهدف إنشاء أنظمة فعالة في إدارة المواد المستهلكة بشكل دائري العديد من الإنجازات في إندونيسيا، فمنذ عام 2017 حتى نهاية عام 2020 قدم البرنامج خدمات في إدارة المواد المستهلكة منتهية الصلاحية لأكثر من 133.500 ألف نسمة، فضلاً عن إنشاء خمسة مرافق لاستعادة المواد التي نجحت جميعها بمعالجة نحو 150 طناً من تلك المواد المستهلكة يومياً، كما ساهم في منع أكثر من 8.123 طن من مختلف المواد المستهلكة من التسرب إلى البيئة بشكل دائم.

ويعمل «مشروع STOP» الذي شاركت في تأسيسه، عام 2017، شركتا بورياليس وSYSTEMIQ بتعاون وثيق مع حكومات المدن التي ينفذ فيها المشروع لإنشاء أنظمة فعالة في إدارة المواد المستهلكة بشكل دائري، وذلك في أكثر المناطق حاجة لهذه الأنظمة في جنوب شرق آسيا.

وتفخر بروج باعتبارها شريكاً إستراتيجياً في المشروع بالعمل مع شركائها والمجتمعات المستهدفة لمنح المواد البلاستيكية المستهلكة دورة حياة جديدة، وإحداث فرق إيجابي في البيئة.