«سيلفر ليك» تستثمر في مجموعة «جي 42»

أبوظبي، مينلو بارك ونيويورك (وام)

أعلنت أمس مجموعة «جي 42»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومقرها في أبوظبي وشركة «سيلفر ليك» العالمية الرائدة في الاستثمار التكنولوجي، عن استثمار إستراتيجي لشركة «سيلفر ليك» في «جي 42».

وبناء على استثمار سيلفر ليك، سينضم إيجون دوربان، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري لشركة «سيلفر ليك» إلى مجلس إدارة «جي 42» الذي يرأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ويضم في عضويته عددا من الشخصيات، منهم «بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، ومعالي خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي.

وقال بنغ شياو: «يشرفنا أن نتشارك مع مستثمر عالمي مثل سيلفر ليك، ونفخر بأن نكون من بين مجموعة رواد التكنولوجيا المتطورة الخاصة بهم، وتلتزم «جي 42» بتعزيز الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تمتلكها لزيادة القدرات البشرية وتطويرها، ونهدف إلى العمل مع أفضل التقنيات وأفضل الشركاء، لتقديم قيمة مضافة لكل سوق في العالم، حيث تتراوح قطاعات أعمالنا من الطاقة إلى الرعاية الصحية والتمويل، والآن هو الوقت المناسب للدخول في شراكة مع سيلفر ليك لتوسيع إمكانياتنا بشكل أكبر».

من جانبه، قال إيجون دوربان: «تتمثل مهمة سيلفر ليك في بناء وتنمية شركات كبيرة بالشراكة مع المؤسسين وفرق الإدارة، وتحت قيادة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نيهان.. وبقيادة فريق إداري متحمس برئاسة بنغ شياو، سرعان ما أصبحت جي 42 رائدة في مجال التكنولوجيا وتحظى باحترام عالمي، وتستعد لتوسيع محفظتها التكنولوجية وتوسيع ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي». وأضاف «لم تشهد جي 42 نموا هائلا في السنوات الأخيرة فحسب، بل حققت أيضاً نجاحاً كبيراً على نطاق واسع لمواجهة التحديات التكنولوجية الأكثر تعقيداً من خلال الشراكة مع العملاء والشركاء، ونحن متحمسون لإتاحة هذه الفرصة للعمل معهم». وسيتم استخدام عائدات الاستثمار لمساعدة «جي 42» في التوسع في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية، علماً أن شروط صفقة الاستثمار خاصة ولم يتم الكشف عنها للجمهور.