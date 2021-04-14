وزارة الطاقة تستضيف المنتدى العربي الخامس للمياه

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس العربي للمياه النسخة الخامسة من المنتدى العربي للمياه، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2021 في قصر الإمارات بأبوظبي، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سيحضر أكثر من 800 مشارك رفيع المستوى- بمن فيهم وزراء الحكومة ووكلاء الوزارات الذين يمثلون 22 حكومة مشاركة وكبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين العام والخاص- المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات وسيشهد أكثر من 50 خبيراً، يناقشون ندرة المياه والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

سيعقد المنتدى تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيركز المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، على قضايا «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة»، وستحضره وفود حكومية وممثلي القطاع الخاص الممثلة لاثنتين وعشرين دولة عربية.

وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه: «تواجه المنطقة العربية اليوم تحديات مائية متعددة الأبعاد غير مسبوقة تؤثر على استقرارها وتهدد استدامتها، حيث إنه على الرغم من مضي عقود من التنظيم والاستثمارات الكبيرة في القطاعات المتعلقة بالمياه، لا تزال الأدلة تظهر أن التقلبات المناخية المتزايدة وآثارها على توافر المياه، جنباً إلى جنب مع ندرة المياه الحالية في المنطقة، قد أدت إلى ضعف سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي وأثرت بشكل كبير على الوظائف المعتمدة على المياه مما أنتج تخفيضات كبيرة في فرص العمل في الاقتصاد الإقليمي».