«كهرباء دبي» تفوز بجائزة دولية

دبي (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بإحدى الجوائز الرفيعة في المملكة المتحدة في فئة أفضل تركيز على المتعاملين عن منصة «هب ريح» التفاعلية الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي أطلقتها الهيئة ضمن مبادرة «شمس دبي» التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن اعتزازه بفوز الهيئة بهذه الجوائز. «جوائز أفضل الأعمال» للمرة الثانية.

وقال «نعمل على دعم مسيرة نجاح مبادرة «شمس دبي» ونحرص على تطوير المبادرة لتعزيز فرص سكان إمارة دبي في تحويل مبانيهم إلى مبانٍ أكثر استدامة تسهم في تخفيض البصمة الكربونية للإمارة وزيادة نسبة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي 2030. وتدعم منصة «هب ريح» تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني وفق أعلى مستويات الجودة وأرقى المعايير العالمية وتعمل على تسريع عملية تقييم واعتماد هذه الأنظمة وضمان مطابقتها لمعايير جودة الطاقة في الهيئة . وقد انتهت الهيئة حتى 31 مارس 2021 من ربط أكثر من 6.727 نظاماً شمسياً بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تقارب 298.7 ميجاوات. وهنّأت لجنة تحكيم الجوائز الهيئة على فوزها، مشيدة بنجاح الهيئة في أتمتة العمليات الخاصة بتقييم واعتماد الأنظمة الشمسية الكهروضوئية بما يسهّل ويسرّع تقديم طلبات تركيب هذه الأنظمة على أسطح المباني.