سياحة أبوظبي تطلق حملة «ليالي رمضان»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أمس، حملتها الجديدة بعنوان: «ليالي رمضان»، والتي تقدم من خلالها باقة من العروض الحصرية على الأنشطة الترفيهية للمجتمع المحلي والزائر طوال الشهر الفضيل.

وتتضمن الحملة عروضاً حصرية في أكثر من 70 فندقاً في جميع أنحاء العاصمة، بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم والمراكز التجارية، التي تتيح للمجتمع المحلي والزائر الاستفادة من نصف باقات الإقامة المصممة للجميع، أي الحصول على وجبتي الإفطار والسحور للصائمين، ووجبة الإفطار واختيار، إما وجبة الغداء أو العشاء للمقيمين والزائرين غير الصائمين. كما تشمل العروض قسائم المنتجعات الصحية مقابل مدة لا تقل عن ليلتين في عدد كبير من الفنادق المشاركة.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «من خلال حملة ليالي رمضان تجدد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدعوة إلى المجتمع للاستمتاع بتجارب استثنائية لا تنسى طوال الشهر الفضيل.» وأضاف: «تعد هذه الحملة ثمرة الجهود التعاونية بين مختلف مكونات القطاع السياحي، وخطوة إضافية ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لتعزيز أداء القطاع السياحي، من خلال إطلاق عروض من شأنها حث المجتمع المحلي والزائر على المشاركة بشكل أكبر في مجموعة من الأنشطة الترفيهية، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على التعافي الاقتصادي الذي يشهده القطاع.»

من جهة أخرى، تستعد مدن ياس الترفيهية لشهر مليء بالمغامرات، حيث سيتمكن زوار عالم فيراري أبوظبي من الاستمتاع بوجبة كومبو مجانية مع تذكرة الدخول الخاصة بهم ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً. كما سيتمكن زوار المدينة الترفيهية الاستمتاع غير المحدود بجميع الألعاب مقابل 100 درهم فقط، وذلك من الساعة الرابعة عصراً. وستوفر ياس ووتروورلد لعشاق المغامرات المائية دخولاً مجانياً للأطفال مع كل تذكرة للبالغين، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، للاستمتاع بأكثر من 43 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.

وسيكون زوار عالم وارنر براذرز أبوظبي على موعد مع الشخصيات المحبوبة مثل باتمان وباغز باني، والاستمتاع بوجبة الكومبو المجانية مع كل تذكرة دخول. كما يمكنهم الاستمتاع غير المحدود من الألعاب والمرافق الترفيهية مقابل 100 درهم فقط يومياً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً. ولهواة الرياضة ومغامرات تجارب القفز الحر والتسلق الداخلية الشيقة حصة مع أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم.