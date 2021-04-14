إلغاء القيمة البيعية لكتيب الشروط في المناقصات والعطاءات بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان، القرار رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (128) لسنة 2011م بشأن اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية لحكومة عجمان.

يأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة عجمان على دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وبناءً على هذا القرار فقد تم إلغاء القيمة البيعية لكتيب الشروط في المناقصات والعطاءات، وذلك تسهيلاً على الشركات في المشاركة بالمناقصات والعطاءات التي تطرحها الجهات الحكومية ولتشجيع الشركات على القيام بالأعمال في إمارة عجمان، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم وتحفز المستثمرين.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن هذا القرار يؤكد حرص حكومة عجمان على اتخاذ إجراءات تحفيزية، وإطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تخلق بيئة محفزة للاستثمارات، بما يتماشى مع مسيرة التنمية المستدامة ورؤية عجمان 2021.