اقتصادية الشارقة تنفذ 51821 جولة رقابية

الشارقة (وام)

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 51821 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو بلغ 32 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، والتي بلغت 39182 جولة رقابية.

وتعمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة، كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة تزامناً مع شهر رمضان، بهدف التأكد من التزام المنشآت والتصدي للمخالفين خلال الشهر الكريم.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس الدائرة، حرص الدائرة الدائم لإيجاد بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية.