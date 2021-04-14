القرية العالمية.. تجارب تسوق استثنائية في أجواء رمضانية

تقدم القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، خلال الفترة المتبقية من فعاليات موسم اليوبيل الفضي، وتزامناً مع شهر رمضان المبارك، تجارب استثنائية تشهدها القرية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة احتفاء بالشهر الفضيل.

وستُتاح للعائلات وزوار القرية، خلال الفترة المتزامنة مع الشهر الفضيل، فرصة استكشاف ثقافات وتقاليد شعوب متعددة حول العالم، والتي يصل عددها إلى 78 ثقافة، متمثلة في 26 جناحاً، إلى جانب الاستمتاع بتجارب تسوق استثنائية، فضلاً عن متعة تناول وجبات الإفطار والسحور في العديد من المطاعم المشاركة في القرية، وذلك في أجواء رمضانية متميزة، وسط احتياطات وإجراءات السلامة التي تتميز بها القرية العالمية. ويمكن للضيوف وحتى انتهاء فعاليات الموسم الخامس والعشرين في 2 مايو 2021- الاستمتاع بتجربة السوق الليلي التي لطالما اشتهرت به الوجهة، والعديد من خيارات الطعام، إضافة إلى المفاجآت الثقافية، مثل «المسحراتي» الذي سيجوب شوارع القرية العالمية، وفعالية مدفع الإفطار، وبالطبع عروض الألعاب النارية في نهاية كل أسبوع. وسيكون الضيوف الصغار على موعد مع الكثير من المرح في مسرح الأطفال ومنطقة الكرنفال.

وكانت القرية العالمية قد أعلنت تغيير ساعات العمل خلال شهر رمضان، بما يتيح لها استقبال الضيوف في أوقات الإفطار والسحور، حيث ستفتح الوجهة أبوابها من الساعة 6 مساءً حتى 2 بعد منتصف الليل يومياً، ليتسنى للضيوف تجربة ألذ وأطيب المأكولات التي يقدمها أكثر من 200 مطعم وكشك وعربة طعام عبر المنتزه.

مجلس العالم

وبمناسبة الشهر الفضيل، أضافت القرية العالمية مجلساً خارجياً، متاحاً عن طريق الحجز فقط، لتمكين الضيوف من العائلات والأصدقاء من الاستمتاع بالأمسيات الرمضانية. ويقع «مجلس العالم» في قلب القرية العالمية ليوفر بيئة استثنائية مع العديد من فناني الأداء الحي، بما في ذلك عازفو العود والخطاطون. ويمكن للضيوف اختيار وجباتهم من مجموعة واسعة من قوائم الطعام التي تقدمها منافذ الوجهة للاستمتاع بتناولها في المجلس. كما ستتم استضافة ركن مخصص لخدمة ضيوف المجلس وتزويدهم بألذ أنواع الحلويات والعصائر الرمضانية طوال فترة المساء، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب اللوحية التي ستكون متاحة أيضاً في المجلس.

ويمكن للضيوف إجراء حجوزات مائدة رمضان عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالقرية العالمية، وتبلغ قيمة حجز المائدة الرمضانية 25 درهماً إماراتياً فقط للساعة أو 75 درهماً للمساء بأكمله، وسيكون كل حجز صالحاً لمنطقة جلوس تتسع لما يصل إلى 6 أشخاص، وستقوم القرية العالمية بالتبرع بجزء من الأرباح التي يتم تحصيلها من حجوزات المجلس إلى مؤسسة خيرية لتساهم في نشر السعادة خلال شهر رمضان.

السوق الليلي

كما سيتم افتتاح السوق الليلي الواسع في الوجهة لمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأنشطة التسوق قبل الإفطار أو بعده لشراء مستلزمات رمضان أو استعداداً لعيد الفطر، حيث يمكن للضيوف العثور على أفخم الديكورات المنزلية في أجنحة تركيا والإمارات ومصر، والحلويات الرمضانية في أجنحة سوريا والمغرب.

كما يمكن للضيوف إيجاد أفضل أنواع التوابل الخاصة بأطباق رمضان والعيد داخل أجنحة الإمارات وباكستان واليمن والكويت والبحرين.

كما يمكنهم شراء لوازم وأدوات المطبخ الفريدة من جميع أنحاء العالم في جناحي «الصنعة» ومؤسسة خليفة؛ إضافة إلى أفضل خيارات ملابس العيد لجميع أفراد الأسرة في أجنحة الكويت والبحرين والمغرب؛ وأفضل العبايات في أجنحة الإمارات والسعودية مع إكسسوارات رائعة في أجنحة أوروبا ولبنان. ويمكن للضيوف أيضاً العثور على هدايا العيد عبر منافذ البيع بالتجزئة التي يزيد عددها عن 3500 في جميع أنحاء القرية العالمية.

وتعتبر القرية العالمية من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة، وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم.

كما تُعد القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تُعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة.

كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية، بالإضافة إلى التجارب الترفيهية المذهلة عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشائقة.