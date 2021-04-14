مركز مدينة زايد التجاري.. تناغم الحداثة والماضي

سيد الحجار (أبوظبي)

يُعدّ مركز مدينة زايد التجاري أحد الوجهات الرائدة للتسوق في أبوظبي، والذي يجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، حيث تم بناؤه بتصميم معماري يجمع بين الحداثة والتراث، إذ يضم أكثر من 500 متجر توفر مختلف احتياجات المتسوقين من الموضة والعطورات والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة والإلكترونيات وغيرها الكثير، بجانب مجموعة من تجار الأسواق التقليديين والمنتجات الشعبية.

ويُعد مركز مدينة زايد التجاري، والذي يضم مركز الذهب والمجوهرات، من أقدم وأعرق وأشهر مراكز التسوق في أبوظبي، ويقدم المركز تجربة مختلفة للتسوق، لما يتميز به من طابع تراثي وحضاري، ما جعله وجهة مفضلة للزوار من المواطنين والمقيمين والسياح منذ أكثر من 30 عاماً.

ويتميز المركز بالموقع الفريد وسط العاصمة، ويمتد على أكثر من 80 ألف متر مربع، كما يتميز بأسعاره المنخفضة والتي تناسب كافة الشرائح، حيث يستقطب أكثر من 200 ألف زائر أسبوعياً.

ويضم المركز 3 أقسام رئيسية، حيث يشتمل القسم الأول على مركز التسوق والتوسعة الجديدة، والتي تضم محالاً متنوعة توفر كافة احتياجات المتسوقين من الملابس والأقمشة والعطور، فضلاً عن مقر لجمعية أبوظبي التعاونية، فيما يضم الجزء الثاني، مركز الذهب والمجوهرات الذي يتضمن أكثر من 70 متجراً لمجوهرات الذهب والألماس العصرية والتقليدية من كافة أنحاء العالم، فيما يضم القسم الثالث مقر اللولو هايبرماركت، مع توفر مساحات واسعة لركن السيارات في أبوظبي.

وتبدأ أوقات العمل في مركز التسوق والتوسعة الجديدة من السبت إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتي الحادية عشرة مساء، وفي مركز الذهب تبدأ أوقات العمل من السبت إلى الخميس من 9 صباحاً إلى 10:30 مساء، والجمعة من 4 مساء إلى 11 مساء، فيما تبدأ أوقات العمل في اللولو هايبرماركت من السبت إلى الجمعة من 8 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، وتختلف الأوقات خلال شهر رمضان لتمتد لنحو الواحدة أو الثانية صباحاً.

إدارة وتشغيل

وتقوم مجموعة اللولو العالمية بإدارة وتشغيل مركز مدينة زايد التجاري، وذلك منذ عام 2007، فيما تم خلال 2011 افتتاح التوسعات الجديدة في مركز مدينة زايد للتسوق ومركز الذهب، حيث تضمنت التوسعة الفرع الجديد لـ «هايبرماركت اللولو» البالغة مساحته 150 ألف قدم مربعة.

ويضم المركز قائمة من المتاجر الكبرى منها مركز تسوق «ك ام» للتجارة، وهومز أر أس للتجارة، فضلاً عن فرع جمعية أبوظبي التعاونية.

كما يضم محال متخصصة في الأنتيكات والتحف، والمكياج والعطور والأكسسوارات، والكتب والألعاب والقرطاسية والهدايا، والإلكترونيات والأدوات المنزلية وأكسسوارات الهواتف المتحركة، والتطريز، والأزياء، والحقائب والأحذية، والملابس، والزهور، والأثاث والمفروشات والديكور المنزلي، والساعات والمجوهرات، والنظارات الشمسية والبصريات، والخياطة، والسفريات، وتأجير السيارات، والملابس والمنتجات الرياضية، فضلاً عن الصيدليات، وماكينات الصراف الآلي.

خدمات متعدد

ويضم المركز مجموعة متنوعة من المطاعم المتخصصة في تقديم مختلف أنواع الأطعمة والمأكولات والمشروبات، فضلاً عن المثلجات والحلويات، كما تتوفر العديد من الأكشاك التي تبيع الذرة والفشار.

ويوفر المركز خدمات يحتاج إليها المتسوقون، كموقف للسيارات، وعربات للأطفال، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمة ركن السيارة، وموقف لسيارات التاكسي. وبحسب شركة لاين للاستثمار والعقارات، الذراع العقارية لمجموعة اللولو العالمية، فإن المساحة التأجيرية في مركز مدينة زايد تصل إلى 50 ألف متر مربع، فيما يستقبل نحو 14 مليون زائر سنوياً.