«دبي للخدمات المالية» توقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإيطالي

دبي (الاتحاد)

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإيطالي، بهدف توطيد أواصر التعاون بين الطرفين في مجال الرقابة المالية. وتركز مذكرة التفاهم هذه على التعاون وتبادل المعلومات في الإشراف على المؤسسات المالية وحلها، بما في ذلك مكافحة الجرائم المالية.

في هذه المناسبة، قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «لقد عزز تعاوننا الاستراتيجي مع البنك المركزي الإيطالي بشكل كبير سبل التواصل بين المنظومتين الماليتين، مما أدى إلى تحقيق الاستمرارية واليقين لاقتصاداتنا».