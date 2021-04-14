«كهرباء الشارقة» تمدد فترة سداد الفواتير دون غرامات

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تمديد السماح بسداد الفواتير دون غرامات لمدة شهر لكل فاتورة لا تزيد قيمتها عن 1000 درهم ولمدة 15 يوماً لفواتير الاستهلاك الشهرية التي تزيد على 1000 درهم، وذلك بدلاً من 7 أيام، للتيسير على المشتركين.

وأشار حامد طاهر الحاج، مدير إدارة خدمة المشتركين، إلى أن هذا القرار يأتي تلبية لمطالب المشتركين حتى يتمكنوا من سداد الفواتير بدون غرامات، حيث يتم إصدار الفواتير من خلال 4 دورات قرائية، تشمل كل دورة مجموعة من مناطق إمارة الشارقة، لضمان الدقة في القراءات، ويشمل النظام الجديد لسداد الفواتير الدورة الأولى تصدر الفاتورة يوم 7 من كل شهر ويمكن السداد بدون غرامة حتى تاريخ 21 من نفس الشهر والدورة الثانية تصدر في 14 من كل شهر والسداد حتى تاريخ 1 من الشهر التالي.