«اينوك» تفتتح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة اينوك عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة، لترفع بذلك عدد محطات خدمة اينوك في الإمارة إلى 7 محطات، بإجمالي 152 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقع المحطتان الجديدتان في منطقتي مزيرعة والحومة، وهما من أصل 12 محطة تعتزم المجموعة استكمالها بحلول نهاية العام الجاري في الشارقة، بهدف تلبية الطلب المتنامي على خدمات التزود بالوقود وخدمات المركبات في الإمارة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «إن جهودنا المستمرة لتوسعة شبكتنا من محطات الخدمة تأتي تأكيداً لحرصنا على تلبية احتياجات الطاقة في الدولة، كما أن توسّعنا المتواصل في إمارة الشارقة يمثل دليلاً على التزامنا الراسخ تجاه سكان الإمارة، بإتاحة الوصول بسهولة إلى خدمات التزود بالوقود، إضافة إلى خدمات السيارات والتجزئة».