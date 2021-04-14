مجلس الأعمال الإماراتي الروسي يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مجلس الأعمال الإماراتي الروسي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية، وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، والعمل على تنمية الاستثمار المشترك في مجال توظيف تقنية المعلومات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية في القطاعات الاقتصادية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس، مثل جانب الدولة فيه عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في حين مثل الجانب الروسي، سيرغي غوركوف رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، إلى جانب حضور ممثلين عن عدد من الشركات الروسية والإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وأشار عبدالله سلطان العويس إلى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، والتي تشهد نمواً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.