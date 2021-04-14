صعود النفط ينعش أسواق الأسهم الخليجية

دبي (رويترز) أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة بالخليج على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مع صعود أسعار النفط بفضل توقعات معدلة للطلب على الخام، في حين تضررت البورصة المصرية من عمليات بيع في الأسهم القيادية. توقعت وكالة الطاقة الدولية توازن الطلب وإمدادات النفط العالمية في النصف الثاني من العام، وقالت إن المنتجين قد يحتاجون حينها لضخ مليوني برميل يومياً إضافية لتلبية الطلب المتوقع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار بما يعادل 1.59 بالمئة إلى 64.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.41 بتوقيت جرينتش.

وتجاوز المؤشر الرئيس في السعودية خسائر تكبدها في وقت سابق ليغلق مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى 9848 نقطة، مدعوماً بزيادة سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة وارتفاع سهم بنك الرياض اثنين بالمئة. لكن خسائر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات وسهم المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج، حدت من مكاسب المؤشر مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهمين.

في سوق دبي، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2570 نقطة مدعوماً بتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، 2.2 بالمئة. وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 6039 نقطة مع تقدم سهم بنك أبوظبي الأول، 0.7 بالمئة، بينما ختم بنك أبوظبي التجاري الجلسة مرتفعاً واحداً بالمئة.

وفي قطر، تقدم المؤشر 1.2 بالمئة إلى 10605 نقاط، بعدما تكبد خسائر لجلستين، يقوده سهم مصرف قطر الإسلامي بمكاسب 2.7 بالمئة. وارتفع مؤشر سوق البحرين 0.3 بالمئة إلى 1473 نقطة، وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.3 بالمئة إلى 6517 نقطة. بينما تراجع مؤشر سوق مسقط 0.1 بالمئة إلى 3714 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة ليسجل 10116 نقطة مع هبوط 29 من أسهمه الثلاثين. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين كانوا بائعاً صافياً للأسهم.