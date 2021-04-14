فورة الشراء الصيني لنفط إيران تُربك الأسواق العالمية

سنغافورة (رويترز) تضغط واردات الصين غير المسبوقة في الشهور الأخيرة من الخام الإيراني على الإمداد من منتجين منافسين، مما يدفع بائعين للنفط من دول مثل البرازيل وأنجولا وروسيا لخفض الأسعار وتحويل شحنات إلى الهند وأوروبا.

فالقفزة في الشحنات الإيرانية فاجأت السوق وأثرت على أسعار النفط العالمية، رغم أنه كان من المتوقع أن تستأنف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع طهران لإحياء الاتفاق النووي.

بدأ النفط الإيراني التسرب إلى الصين من أواخر 2019 بالرغم من عقوبات أميركية قاسية، لكن الكميات لم تبدأ في الارتفاع إلا منذ أواخر العام الماضي بعد أن انتعش النفط واخترق سعره حاجز الستين دولاراً وتشجع المشترون بفعل احتمالات رفع الولايات المتحدة العقوبات في عهد بايدن.

557 ألف برميل يومياً

وتفيد رفينيتيف أويل ريسيرش بأن الصين تلقت 557 ألف برميل يومياً في المتوسط من الخام الإيراني بين نوفمبر ومارس، وهو ما يعادل تقريباً خمسة بالمئة من إجمالي واردات أكبر مستورد في العالم، في عودة إلى مستويات ما قبل قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران في 2019.

وانتهى المطاف بأغلب هذا النفط في إقليم شاندونج الشرقي، وهو نقطة تجمع شركات التكرير المستقلة في الصين. وقال متعامل صيني يوجه مبيعات نفط إلى شاندونج «تضغط هذه البراميل «الحساسة» على الإمدادات من كل الأماكن الأخرى، إذ إنها ببساطة «رخيصة جداً»، في إشارة إلى النفط الإيراني الذي كان يقل سعره بما بين ستة وسبعة دولارات للبرميل عن النفط البرازيلي في وقت سابق هذا العام.

أسواق جديدة

وقال متعامل آخر إن الموردين من أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا وبحر الشمال يكثفون الجهود لإيجاد أسواق جديدة في ظل نضوب الطلب من الصين. كان أكبر المصدرين في منطقتي أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا البرازيل وأنجولا من أكبر المتضررين، في حين سجل خام إسبو الذي ينتَج في الشرق الأقصى الروسي ندرة في التدفقات إلى الولايات المتحدة تحت وطأة انخفاض الطلب الصيني. وتشير الجمارك الصينية وتقدير رفينيتيف إلى أن الشحنات من البرازيل، التي انتزعت من أنجولا مركز رابع أكبر الموردين إلى الصين في العام الماضي بفضل التسويق المكثف والتسعير الجذاب، انخفضت 36 بالمئة في شهري يناير وفبراير مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، رغم أن الكميات قفزت 16 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

الهند تستوعب النفط البرازيلي

وفي آخر مقابلة له قبل ترك منصب الرئيس التنفيذي لبتروبراس يوم الاثنين، قال روبرتو كاستلو برانكو إنه بالرغم من أن شهية الصين لنفط البرازيل منخفض الكبريت من حقل توبي «لا نهاية لها» واستمرار الدولة الآسيوية في دفع علاوة من أجله، فإن الهوامش الحالية أقل تنافسية. وصارت الهند سوقاً أكبر للنفط من البرازيل وغرب أفريقيا وحتى منطقة بحر الشمال في ظل تراجع الطلب من الصين، مما يوفر لثالث أكبر مستورد في العالم الكثير من البدائل.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن واردات الهند من الخامين البرازيلي والأنجولي سجلت قفزة في التسليمات للفترة من مارس إلى مايو، في حين تلقت أوروبا نفطاً برازيلياً بين مارس وأبريل أكثر مما تلقته في بداية العام. وتؤثر الفورة في نشاط الخام الإيراني، على أسعار إمدادات منافسة مثل النرويجية والبرازيلية لتدفعها إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، غير أنها تعافت بعض الشيء في الأسبوعين الأخيرين. وفي وقت سابق، انخفضت العلاوات الفورية لخام توبي البرازيلي للتسليم في الصين في مايو إلى عشرة سنتات للبرميل فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، انخفاضاً من أكثر من دولار للبرميل في تسليمات أواخر ديسمبر، وذلك قبل أن تعاود الصعود إلى ما بين 30 و40 سنتاً في الأسبوع الماضي.

القدرة على المنافسة

وقال مصدر ثان لدى منتج في غرب أفريقيا «يبحث الصينيون حالياً عن خام خفيف للخلط مع الخام الإيراني الثقيل»، مضيفاً أنهم لم يتمكنوا من بيع سوى شحنتين فوريتين للتسليم في مايو بأسعار أفضل قليلا مقارنة مع «شهر سيئ» في أبريل. فهم لا يكادون قادرين على المنافسة مع نفط إيراني بخصم يتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات من برنت. وقال مسؤول تنفيذي تجاري ثالث «الصين لا تريد أن تدفع كثيراً مع كل البراميل الحساسة». لكن القفزة في الإمدادات الإيرانية لم تؤثر على الحصة السوقية للسعودية أكبر موردي النفط للصين، إذ يخدم أكبر المنتجين في أوبك قاعدة عملاء مختلفة، وهي شركات التكرير الحكومية والمحطات العملاقة الخاصة في الصين. وفي الوقت الذي تتم فيه أغلب العمليات بالعملة الصينية، وفي بعض الأحيان يعرض المشترون النهائيون خطابات اعتماد، من المتوقع استمرار تدفقات النفط الإيرانية، لاسيما وأن الشركات الخاصة لا تواجه ضغطاً سياسياً يذكر لكي تنسحب من هذا النشاط المربح. وقال مسؤول تنفيذي تجاري رابع في الصين «تخيل أنك رئيس مصفاة مستقلة، كل ما سيتركز عليه اهتمامك هو ما إذا كان النفط رخيصاً بما يكفي وما إذا كانت محطتك مؤهلة لمعالجته».