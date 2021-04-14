124 عدد البنوك الأجنبية وفروعها في الإمارات

أبوظبي (وام) بلغ عدد البنوك الأجنبية وفروعها ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لها العاملة في دولة الإمارات 124 فرعاً مع نهاية شهر فبراير، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. ويعزز العدد الكبير للبنوك الأجنبية في الإمارات من مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، وعاصمة اقتصادية تتخذ منها الشركات الدولية الكبرى مقراً إقليمياً لها، من أجل إدارة أعمالها، ليس في الإمارات فقط بل في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ويتضح من خلال إحصائيات المصرف المركزي أن 57 % من نشاط البنوك الأجنبية، سواء من حيث عدد المقار الرئيسية أو الفروع أو الوحدات المصرفية الإلكترونية، يتركز في إماراتي دبي وأبوظبي، فيما تتوزع بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى.

وبلغ عدد البنوك الأجنبية وفروعها العاملة في إمارة دبي 42 فرعاً مع نهاية شهر فبراير من العام الجاري، فيما وصل عددها في إمارة أبوظبي 37 فرعاً، منها 8 في مدينة العين ونحو 13 فرعاً في إمارة الشارقة و5 في رأس الخيمة و2 في الفجيرة و 1 في عجمان.

وفي إطار سعيها لخدمة العملاء والتسهيل عليهم، فقد توسعت البنوك الأجنبية في تقديم الخدمات الإلكترونية في دولة الإمارات، وظهر ذلك جلياً من خلال ارتفاع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لها إلى 24 وحدة في نهاية شهر فبراير الماضي بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

وساهمت البنية التحتية المتميزة وفي مقدمتها البنية الإلكترونية، التي تتمتع بها الإمارات، في توسع جميع القطاعات ومنها القطاع المصرفي المحلي والأجنبي في تقديم الخدمات الإلكترونية للزبائن خلال السنوات الماضية. يشار إلى أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم والمرتبة الـ 31 من حيث جودة الحياة الرقمية خلال العام 2020، بحسب المرجعيات الدولية المتخصصة.