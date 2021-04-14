الأسهم العالمية الأكثر تداولاً في الإمارات عبر الإنترنت

دبي (الاتحاد) كشف ساكسو بنك عن قائمة أكثر الأسهم تداولاً من قبل عملائه في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي شهد طفرة جيم ستوب، متجر التجزئة لألعاب الفيديو، وملامسة مستويات منافسة لشركات تجارية كبرى في مجال التقنيات مثل تِسلا ونيو وآبل وأمازون، خلال ثلاثة أشهر اتسمت بالتداول المحموم للخيارات، وبيع الأسهم على المكشوف، وحروب غرف الدردشة.

توخّي الحذر

وقال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: «استأنفت الأسهم العالمية زخمها نحو الارتفاع في الربع الأول وسط تقلّبات متزايدة، اتضحت في بيع عدد كبير من الأسهم على المكشوف في بداية العام، مثل جيم ستوب وإيه إم سي. وما زالت العديد من هذه الأسماء تستقطب اهتمام الأفراد بالرغم من تراجع الاهتمام المفاجئ الذي رافقها. ونواصل تشجيع المستثمرين على توخّي الحذر، ومراقبة المخاطر عن كثب عند التداول في هذه الأسهم ذات التقلبات العالية بشكل غير مسبوق».

وجاءت تِسلا في المرتبة الثانية بين الأسهم المفضلة لدى المتداولين عبر ساكسو بنك في الإمارات، وأضاف جارنري في هذا السياق: «ما زالت تِسلا محافظة على مكانتها المتميزة بين العملاء، وتتعارض معدلات المنافسة القوية نسبياً مع التقييم الحالي للشركة، ولكنها تفاجئنا بأرقام التسليم في الربع الأول والتي تتخطى تقديرات المحللين بـ 170 ألف سيارة. واستند ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات الطراز واي في الصين، والذي ساهم في تعزيز زخم أسعار أسهم تِسلا على المدى القريب. وما يزال توليد التدفق النقدي الحرّ من تِسلا غير كافٍ نظراً لتصاعد المنافسة التي ستشكل موضوعاً طويل الأجل ينبغي على المستثمرين مراقبته».

السلع الأساسية

وفيما تميل السوق العالمية نحو بيئة أكثر انكماشاً، حثّ جارنري المستثمرين على زيادة مشاركتهم في قطاع السلع الأساسية والشركات عالية الجودة ذات رافعة الديون المنخفضة.

وأضاف: «يرجّح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعديل هبوطيّ في تقويمات الأسهم في أكثر قطاعات النموّ مضاربة، مثل أسهم الفقاعة والتجارة الإلكترونية والألعاب والتحوّل الأخضر وأسهم الأدوية من الجيل التالي. ولهذا السبب، قد نرى تناوباً في قطاعات دورية تستفيد من الانتعاش الاقتصادي وبيئة الانكماش».وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كشف ساكسو بنك عن قائمة أفضل خمسة أسهم متداولة، حيث احتلت أسهم جيم ستوب وتِسلا ونيو المراتب الثلاث الأولى منها على الترتيب. وتبادلت أمازون وآبل تصنيفهما في الإمارات، ليحتلّا المركزين الرابع والخامس على التوالي.