أسعار النفط تواصل الصعود

سنعافورة (رويترز) - صعدت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت أوبك التوقعات للطلب على الخام، لكن المخاوف حيال فيروس كورونا وزيادة الإمدادات كبحت المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً إلى 64.67 دولار للبرميل صعوداً من 64.52 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم، بعدما زاد 39 سنتاً أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولاراً إلى 61.18 دولار للبرميل ارتفاعاً من 61 دولاراً للبرميل في وقت سابق من اليوم، بعد زيادة 48 سنتاً أمس.

دعمت مؤشرات على تعافٍ اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مكاسب النفط في الآونة الأخيرة، لكن المخاوف حيال تعثر حملات التطعيم وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل أبطأت تقدم السوق. وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة في فانجا إنسايتس: «من المرجح أن يحد استمرار عثرات حملات التطعيم واقتراب الإصابات العالمية من ذروة يناير من صعود النفط على المدى القريب. في الوقت ذاته يلقى دعماً من التفاؤل المستمر حيال التعافي الأميركي وكون العالم على مشارف الخروج من أزمة كوفيد».

وأضافت أن تراجع الدولار «يعطي دفعة بسيطة للأمام في الأيام الأخيرة، لكن ليست هناك دوافع إيجابية كبيرة تحرر الخام من نطاق تداوله الضيق».

وسجلت العملة الأميركية أقل مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء ما يجعل مشتريات الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي تظهر أن مخزونات الخام هبطت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع 2.9 مليون برميل.