أرباح الشركات تدفع أسهم أوروبا للصعود

لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ عوضت نتائج أعمال إيجابية لشركة البرمجيات الألمانية ساب وشركة صناعة السلع الفاخرة الفرنسية إل.في.إم.إتش مخاوف من انتكاس محتمل لبرنامج التطعيمات باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في القارة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الشخصية والمنزلية من أكبر الرابحين. وارتفع سهم ساب 2.6 بالمئة بعد أن رفعت توقعات الأرباح للعام الحالي، عقب إعلان نتائج الربع الأول التي أظهرت مكاسب في مبيعات الحوسبة السحابية.

وتقدم سهم إل.في.إم.إتش 2.5 بالمئة بعدما انتعشت المبيعات بأسرع من المتوقع في مطلع 2021 مع استغلال المتسوقين في الولايات المتحدة والصين تخفيف قيود كوفيد-19.

وربحت أسهم شركات سلع فاخرة من بينها كيرينج وريتشمونت وهيرميس ما بين 0.9 و1.9 بالمئة. وفي بريطانيا، نزل سهم تيسكو ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة تجزئة تراجع أرباح العام بأكمله قبل خصم الضرائب 20 بالمئة.