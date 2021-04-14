الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو يمحو في فبراير مكاسب يناير

بروكسل (رويترز) - تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، كما هو متوقع في فبراير بعد زيادة في يناير ليقلص توقعات النمو الاقتصادي في الربع الأول، عقب تسجيل المصنعين نهاية قوية لعام 2020.

وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الإنتاج الصناعي في الدول التسع عشرة التي تتعامل باليورو نزل 1.0 بالمئة على أساس شهري في فبراير وهبط 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع توقعات السوق بتراجع شهري 1.1 بالمئة وسنوي 0.9 بالمئة.

وكان الإنتاج الصناعي زاد 0.8 بالمئة على أساس شهري و0.1 بالمئة على أساس سنوي في يناير. وشمل الإنتاج الضعيف على أساس شهري في فبراير جميع القطاعات، وسجل قطاع السلع الرأسمالية أكبر هبوط بلغ 1.9 بالمئة يليه قطاع الطاقة متراجعاً 1.2 بالمئة ثم السلع الاستهلاكية المعمرة الذي نزل 1.1 بالمئة.

كان قطاع السلع الرأسمالية سجل أكبر مكاسب في يناير. وسجل الإنتاج في فبراير أكبر تراجع في فرنسا ومالطا واليونان. كما هبط في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانكمش الاقتصاد الأوروبي 0.7 بالمئة في الربع الأخير من 2020 مقابل الربع السابق جراء تهاوي استهلاك الأسر بسبب إغلاقات كوفيد-19.