ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزون الأميركي

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعها خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء بعد صدور تقرير اقتصادي أشار إلى تراجع المخزون الأميركي من النفط الخام وزيادة توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر التعاقدات الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.7% بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.8%.

وكان معهد البترول الأميركي قد ذكر أمس أن مخزون الخام في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.61 مليون برميل ليستمر التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي صباح

اليوم بمقدار 0.44 دولار إلى 60.62 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل حتى الساعة الواحدة وتسع دقائق بتوقيت سنغافورة.



