1.9 مليون مقعد السعة المتاحة على رحلات الطيران في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قدرت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إجمالي السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات خلال الأسبوع الجاري بنحو 638 ألفاً و682 مقعداً، ليرتفع بذلك إجمالي السعة خلال الفترة من 29 مارس الماضي وحتى 18 أبريل إلى أكثر من 1.9 مليون مقعد.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل أكثر من 2.387 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 1%، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، لافتةً إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 23.8% من إجمالي حجم السعة الذي تشغله شركات الطيران في المنطقة ككل.

وأفادت المؤسسة أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات شغلت 640 ألفاً و879 مقعداً في الأسبوع الذي بدأ في 29 مارس، ونحو 645 ألفاً و265 مقعداً في الأسبوع الذي بدأ في 5 أبريل، متوقعة أن تشغل نحو 638 ألفاً و682 مقعداً في الأسبوع الذي بدأ في 12 أبريل.

وعالمياً، أفادت المؤسسة أنه بعد سلسلة مكاسب استمرت لنحو ثمانية أسابيع من النمو، شهدت بعض أسواق الطيران تراجعات ملحوظة هذا الأسبوع مع انخفاض السعة العالمية بنسبة 1.4% مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى 62 مليوناً و347 ألف مقعد.

ووفقاً للبيانات، انخفضت السعة في ثلثي الأسواق الإقليمية هذا الأسبوع، حيث تصدرت أوروبا الغربية الانخفاضات بنسبة 6.4% في السعة، تلتها منطقة أمريكا الجنوبية بتراجع نسبته 6.1%، فيما كانت في المقابل منطقة شرق إفريقيا أسرع الأسواق الإقليمية نمواً في العالم هذا الأسبوع بنسبة نمو تصل إلى 4.2%، ومنطقة الشرق الأوسط بنمو قدره 1%، وأشارت البيانات إلى أن السعة العالمية ما زالت أقل بنسبة -41% عن المستوى التي كانت عليه قبل كوفيد-19.