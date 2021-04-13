35.2 مليار درهم توزيعات لـ 55 شركة

أبوظبي (وام)

تجاوزت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت مجالس إدارات 55 شركة مدرجة في الأسواق المالية بتوزيعها على مساهميها نحو 35.2 مليار درهم عن العام 2020 وذلك وفق آخر التحديثات التي وثقتها سجلات الأسواق المالية في 12 أبريل الجاري.

وجاءت الزيادة المسجلة في إجمالي قيمة التوزيعات النقدية على مساهميها بدعم من انضمام المزيد من الشركات إلى قائمة الشركات التي أوصت بمنح عوائد لمستثمريها عن أرباح العام 2020 وفي أعقاب قرار مجلس إدارة اتصالات وموافقة الجمعية العمومية للمجموعة على توزيعات استثنائية بنسبة 40% على المساهمين.

وما تزال البنوك تحافظ على المركز الأول في قائمة القطاعات الأكثر توزيعاً للأرباح والتي بلغت حتى 12 أبريل 15.88 مليار درهم تقريباً .