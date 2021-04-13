«غرفة أبوظبي»: دعم التبادل التجاري مع القطاع الخاص في باكستان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر مبنى «الغرفة»، أمس أفضل محمد سفير جمهورية باكستان لدى دولة الإمارات، والوفد الدبلوماسي المرافق له.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري في إمارة أبوظبي ونظيرتها في باكستان، وآفاق تطويرها بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وأعرب محمد هلال المهيري، في بداية اللقاء، عن تمنياته بالتوفيق للسفير الباكستاني الجديد في أداء مهام عمله، وبما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الصديقة.

واستعرض المهيري مجموعة الخدمات الرائدة التي توفرها «الغرفة» لأعضائها، فضلاً عن المبادرات المبتكرة التي تنفذها «غرفة أبوظبي» لدعم مجالات العمل الاقتصادي.

من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لافتاً إلى المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، لا سيما المجال الاقتصادي والتجاري.