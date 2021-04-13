تدشين إطار حوكمة للشركات «ديوا»

دبي (الاتحاد)

أطلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إطار حوكمة خاصاً بالشركات والمؤسسات التابعة لـ«الهيئة»، وذلك خلال فعالية افتراضية شارك فيها المديرون التنفيذيون في الشركات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى مسؤولي «الهيئة».

وتعد «الهيئة» من المؤسسات الأولى على مستوى الدولة التي تطلق مثل هذا الإطار الذي يهدف إلى ضمان توافق جميع أنشطة وعمليات وممارسات الشركات التابعة لـ«الهيئة» مع أعلى معايير الحوكمة الفعالة، ومواءمتها لإطار الحوكمة بها والمتوافق مع شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) والتي حصلت عليها «الهيئة» بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير.

وقال معالي الطاير بهذه المناسبة: إنه في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجه بضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ضمن منظومة العمل الحكومي، تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل، تشمل جميع الأنشطة والعمليات، بما يعزز مستويات الكفاءة والإنتاجية ويشجع الإبداع والابتكار.

وأسهم تطبيق ممارسات الحوكمة الفعالة في تحقيق «الهيئة» لنتائج تنافسية على المستوى العالمي، وباتت الممارسات التي تطبقها مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم.