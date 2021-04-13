807 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 807 ملايين درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 652.4 مليون درهم منها 33 مبايعة لأراض بقيمة 172.39 مليون درهم و250 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 480.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 66 مليون درهم تلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 121.92 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 35.32 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 86.6 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 33.09 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.