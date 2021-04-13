الأسهم المالية تدفع أسواق الخليج للانخفاض

دبي (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء مع تراجع الأسهم المالية بعد أن حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع مخاطر الديون في منطقة الشرق الأوسط المتضررة من فيروس كورونا. قال صندوق النقد يوم الأحد إن على دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الحد من احتياجاتها التمويلية، إذ يهدد تنامي الدين الحكومي، الذي تفاقم بسبب الجائحة، فرص التعافي. وتآكلت الموارد المالية للدول العام الماضي جراء تراجع الطلب على السلع الأولية وانخفاض أسعارها.

وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع عجز الميزانيات إلى 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 بالمئة في 2019.

وهبط المؤشر السعودي 0.7 بالمئة إلى 9838 نقطة متأثرا بانخفاض واحد بالمئة في سهم مصرف الراجحي، في حين تراجع سهم البنك الأهلي السعودي 1.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 1.2 بالمئة إلى 6091 نقطة متأثرا بانخفاض 2.2 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، وخمسة بالمئة لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بعد انقضاء الحق في التوزيعات النقدية.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة إلى 2566 نقطة بعد أن خسر كل من سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة. وأظهرت وثيقة أمس الاثنين أن بنك دبي الإسلامي، كلف بنوكا بترتيب إصدار قياسي مزمع لصكوك إضافية مقومة بالدولار لتعزيز رأس المال من المستوى الأول. ونزل المؤشر القطري 0.2 بالمئة متأثرا إلى 10481 نقطة بانخفاض 1.5 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.

بينما تراجع المؤشر في سوق مسقط 0.2 بالمئة إلى 3718 نقطة، وفي بورصة الكويت 0.7 بالمئة إلى 6498 نقطة، ارتفع مؤشر سوق البحرين 0.4 بالمئة إلى 1468 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.4 بالمئة إلى 10306 نقاط متأثرا بتراجع معظم الأسهم المدرجة في المؤشر، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 2.2 بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري أمس الاثنين إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى 4.8 مليار دولار في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، من 3.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2019.