زيادة دون التوقعات للصادرات الصينية والواردات تقفز

بكين (رويترز) - أفادت بيانات الجمارك، اليوم الثلاثاء، بأن صادرات الصين في مارس ارتفعت 30.6 بالمئة على أساس سنوي، لتأتي دون التوقعات لكنها ما زالت تشير إلى نمو قوي، في حين قفزة الواردات بوتيرة فاقت سرعتها التوقعات بلغت 38.1 بالمئة.

كان المحللون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز نمو الصادرات 35.5 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادتها 154.9 بالمئة في فبراير.

وكانت التقديرات تشير إلى ارتفاع الواردات 23.3 بالمئة على أساس سنوي ارتفاعا من نمو 17.3 بالمئة في فبراير.

وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 13.8 مليار دولار في مارس مقارنة مع توقعات الاستطلاع ببلوغه 52.05 مليار دولار ومع فائض عند 37.88 مليار دولار في فبراير.

فائض التجارة مع الولايات المتحدة

وفي السياق ذاته خلصت حسابات أجرتها رويترز اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 21.37 مليار دولار في مارس آذار انخفاضا من 23.01 مليار دولار في فبراير.كان الرئيس الأميركي جو بايدن قال الشهر الماضي إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع الصين فيما يتعلق بالخلافات حول التجارة، وحث نظيره الصيني على الالتزام بالقواعد الدولية.

يتزايد التوتر التجاري بين البلدين مع تعهد الصين باتخاذ خطوات لدعم حقوق ومصالح شركاتها بعد أن وضعت الولايات المتحدة كيانات صينية للحوسبة الفائقة على قائمة اقتصادية سوداء.