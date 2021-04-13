«أوبك» ترفع توقعات الطلب على النفط في 2021

لندن (رويترز) - رفعت أوبك، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة، مما يدعم جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021، بما يعادل 6.6 بالمئة، وذلك بارتفاع 70 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وقالت أوبك في التقرير «في ظل التوقعات بانحسار انتشار وشدة جائحة كوفيد-19 مع استمرار برامج التطعيم، فمن المرجح تقليص متطلبات التباعد الجسدي وقيود السفر، مما يفسح المجال لمزيد من التنقل». يشير التعديل بالزيادة إلى تغير الاتجاه مقارنة مع الأشهر السابقة التي خفضت فيها أوبك توقعاتها للطلب بسبب استمرار فرض إجراءات العزل العام. ويمكن أن يدفع استمرار التعافي أوبك وحلفاءها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى تخفيف المزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي.الأسعار تصعد اقترب سعر النفط من 64 دولارا للبرميل بعد صدور التقرير اليوم. وارتفعت الأسعار إلى ذرى ما قبل الجائحة فوق 70 دولارا هذا العام مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي وتقييد المعروض من أوبك+.

النمو العالمي

وأجرت أوبك تعديلا طفيفا بالزيادة على توقعاتها للطلب لعام 2021 الشهر الماضي، لكنها تخفض بشكل مطرد التوقعات من سبعة ملايين برميل يوميا كانت تتوقعها في يوليو 2020. ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5.4 بالمئة من 5.1 بالمئة، على افتراض أن تأثير الجائحة سيكون قد «جرى احتواؤه إلى حد كبير» بحلول النصف الثاني من العام. وقالت أوبك «التعافي الاقتصادي العالمي مستمر مدعوما بشكل كبير بتحفيز نقدي ومالي غير مسبوق... التعافي يتجه إلى حد كبير نحو النصف الثاني من عام 2021».

زيادة الإنتاج بسبب إيران

اتفقت أوبك+ مطلع أبريل على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو.وأظهر تقرير أوبك الشهري أيضا ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بالفعل بعد أن ضخت إيران، المستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب العقوبات الأميركية، المزيد في مارس، مما أدى إلى زيادة 200 ألف برميل يوميا في إنتاج المنظمة إلى 25.04 مليون برميل يوميا.

خفضت أوبك+ الإمدادات بمقدار قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود لا تزال سارية حتى بعد قرار الأول من أبريل. وتعقد أوبك+ اجتماعها المقبل للسياسات في 28 أبريل.

إمدادات النفط الصخري

كما يعزز منتجون منافسون الإمدادات، على الرغم من أن أوبك تركت توقعاتها لنمو الإنتاج من خارج المنظمة في عام 2021 ثابتة عند حوالي مليون برميل في اليوم ولا تزال تتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي غالبا ما ينتعش على خلفية ارتفاع الأسعار.ومع ارتفاع الطلب، واستقرار المعروض من خارج أوبك، رفعت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على خامها إلى 27.4 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، مما يسمح بارتفاع متوسط ​​إنتاج أوبك في 2021.