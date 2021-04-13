زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز) - ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس بأسرع وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام، وزاد التضخم الأساسي في الوقت الذي يعاد فيه فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية بفضل تزايد التطعيمات باللقاحات والتحفيز المالي الضخم.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.6 بالمئة في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 2012، وذلك بعد صعود 0.4 بالمئة في فبراير.

وباستثناء العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة. وكان المؤشر الذي يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد زاد 0.1 بالمئة في فبراير. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.5 بالمئة وتقدم المؤشر الأساسي 0.2 بالمئة.