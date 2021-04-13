أراضي دبي: إصدار 4202 تصريح عقاري خلال 2020

دبي (الاتحاد) بلغ عدد التصاريح العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام 2020 نحو 4202 تصريح متنوع يحتوي على أكثر من 255 إعلاناً عقارياً تم إصدارها عبر نظام التصاريح الإلكتروني "تراخيصي" المتوفر على موقع الدائرة والذي يتيح التقديم لخدمة التصاريح العقارية بمختلف أنواعها بكل سهولة ويسر وعلى مدار 24 ساعة في اليوم دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة الأمر الذي يتوافق مع الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وتنوعت التصاريح المنجزة عبر إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة خلال العام الماضي لتشمل تصاريح الإعلانات الإلكترونية والتي استحوذت على نسبة عالية بلغت 83.7 بالمائة بإجمالي 3520 تصريحاً تليها تصاريح الإعلانات الخارجية بـعدد 142 تصريحاً و125 تصريحاً للوحات الإعلانية و99 تصريحاً للرسائل النصية و94 تصريحاً لإعلانات المركبات وغيرها من أنواع التصاريح العقارية الأخرى.

وقال علي عبد الله آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: "ندرك في أراضي دبي أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه التصاريح العقارية في الترويج للقطاع العقاري بشكل عام وخلق المزيد من التنافسية في السوق العقاري إلى جانب خلق بيئة عقارية آمنة وخالية من التجاوزات..ومن هذا المنطلق نعمل باستمرار على تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح بمختلف أنواعها وندعو الشركات العقارية على التقديم لهذه الخدمة المتاحة عبر نظام "تراخيصي" الإلكتروني بكل سهولة ومرونة وبمدة زمنية لا تتجاوز دقائق معدودة.

وأكد الحرص على العمل باستمرار لتحسين الخدمات بناء على التواصل مع الشركات والاطلاع على احتياجاتهم حيث قامت "أراضي دبي" مؤخراً بزيادة عدد الإعلانات المسموح بها في التصاريح العقارية من 200 إعلان إلى 500 إعلان وذلك كخطوة تحفيزية للشركات العقارية للالتزام بالتصاريح عند القيام بأي نشاط عقاري يتطلب الحصول عليها إلى جانب أثر هذه الزيادة في مراعاة التبعات المالية والاقتصادية على الشركات في ظل تفشي فيروس كوفيد-19".

ويتيح نظام "تراخيصي" الحصول على تصريح الإعلانات العقارية بأنواعها والتي تشمل إعلانات خارجية وإعلانات مركبات وإعلانات الرسائل النصية القصيرة والإعلانات المطبوعة والإعلانات الإلكترونية والإعلانات المبوبة وإعلانات اللوحات الإعلانية وإعلانات الجرائد بالإضافة إلى التصاريح المتعلقة بتنظيم معرض عقاري وحفل إطلاق مشروع ومنصة للترويج العقاري وحملة ترويجية واليوم المفتوح وندوة عقارية.