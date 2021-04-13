«مالية الشارقة» تربط نظام «تحصيل» مع محافظ الدفع العالمية

الشارقة (الاتحاد) بدأت دائرة المالية المركزية بالشارقة إجراءات الربط والتكامل بين نظام الإيصال الذكي «تحصيل» ومحافظ الدفع الرقمي العالمية أبل باي «Apple Pay» وجوجل باي «Google Pay» وسامسونج باي«Samsung Pay» بالتعاون مع بنك المشرق للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تستهدف تسهيل عمليات الدفع في إنجاز المعاملات الحكومية. وبذلك أصبح بإمكان متعاملي نظام الإيصال الذكي «تحصيل» والذي يصل عددهم حتى الآن إلى نحو مليوني متعامل الدفع من خلال تلك المحافظ الرقمية والتي توفر للمتعاملين سرعة إنجاز دفع الرسوم بطريقة سهلة وآمنة مع الحفاظ على مستويات الخصوصية.

وقال وليد الصايغ المدير العام في دائرة المالية المركزية بالشارقة إن ربط نظام الإيصال الذكي «تحصيل» مع محافظ الدفع الالكتروني العالمية تعتبر الخطوة الأولى من نوعها في دولة الإمارات وهي تأتي استمراراً لمنهج الجودة الذي تتبعه الدائرة وفي إطار استراتيجية الدائرة التطويرية التي تستهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة في التخفيف على المتعاملين وتسريع الإجراءات، كما إنها تتواكب مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشارت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي إلى حرص دائرة المالية المركزية بالشارقة على توفير أحدث وسائل الدفع عبر القنوات الذكية لمتعاملي نظام تحصيل ما يرفع معدلات رضا المتعاملين والتسهيل عليهم بما يتماشى مع توجهات حكومة إمارة الشارقة الهادفة إلى تخفيف الأعباء على المراجعين من الدوائر الحكومية المحلية والشركات والأفراد وتمكينهم من إتمام معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، كما تعتبر الدائرة من أوائل الدوائر الحكومية في الدولة التي قامت بهذا الربط، وهو الأمر الذي يأتي في إطار حرصها الدائم على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقال فيبهور موندهادا- نائب رئيس أول، مدير أعمال الحيازة والتحالفات الاستراتيجية: «إننا في بنك المشرق نفتخر بشراكة طويلة الأجل مع دائرة المالية المركزية بالشارقة بتسهيل وسائل الدفع الجديدة مثل آبل باي وسامسونج باي وجوجل باي ويؤكد المشرق أن دائرة المالية المركزية بالشارقة لديها طائفة واسعة من الخيارات المتاحة لتلبية متطلبات العملاء سريعة التغير وما يزال المشرق يسعى جاهداً تجاه تقديم حلول ابتكارية لتسهيل الراحة والأمان والشفافية في إجراء المعاملات وإدارتها عبر العديد من قنوات الدفع».