«أبوظبي للتنمية» يبحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي مع السودان



أبوظبي (الاتحاد) استقبل محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية اليوم في مقر الصندوق، معالي الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، بحضور خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها لتحقيق التنمية المستدامة في السودان، وتمكين الحكومة السودانية من تجاوز التحديات الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: إن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجاً يحتذى به للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، يحرص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها من خلال مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان.

وأضاف: «تشكل زيارة معالي وزيرة الخارجية فرصة مهمة لتعزيز العلاقات والتباحث في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً وتعاوناً وثيقاً خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات».

وذكر أن الصندوق قام بتنفيذ حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان، التي تعهدت بها دولة الإمارات في شهر أبريل من عام 2019 وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أميركي، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، لافتاً إلى أن حزمة المساعدات حققت أهدافها، وتركت تأثيراً مباشراً على أفراد المجتمع، وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد. كما أن الصندوق مستمر بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتغطية ما تبقى من حزمة المشاريع خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، ثمنت معالي مريم الصادق المهدي، الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني، مؤكدةً تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساندتها على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة في السودان، إضافة إلى دوره في تنفيذ حزمة المساعدات الاقتصادية للشعب السوداني التي جاءت في توقيت هام، مشيرة إلى أنها عملت على تعزيز الاستقرار في السودان، ومكنت الحكومة من تنفيذ برامج تنموية في قطاعات أساسية.

وقد تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أميركي، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، حيث قام الصندوق بإيداع 250 مليون دولار أميركي في البنك المركزي السوداني، كما قدم دعماً لميزانية الحكومة السودانية بقيمة 119.8 مليون دولار، كذلك قام الصندوق بتوريد 540 ألف طن من القمح بقيمة 144.7 مليون دولار، ووفر الصندوق 136 طناً من الأدوية والاحتياجات الطبية بقيمة 19.75 مليون دولار، وقام بتوريد (أكياس تعبئة القمح) بقيمة 10.8 مليون دولار، إضافة إلى ذلك ورد الصندوق مستلزمات وأدوات دراسية وتعليمية لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 11.5 مليون دولار.

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، حيث مول الصندوق العديد من المشاريع التنموية في قطاعات أساسية مثل، الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والري، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في السودان.