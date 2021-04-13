بشار الأسد يعزل حاكم مصرف سوريا المركزي

أقال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، حاكم المصرف المركزي حازم قرفول. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الأسد أصدر مرسوماً «ينهى تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي»، من دون أن يتم الإعلان عن خلف له. كما لم يتطرق الإعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول.

وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤدّ الحاكم دوره في تدخلات حقيقية» للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبر أن البلاد بحاجة اليوم وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية الى «وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات».

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ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء. وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.