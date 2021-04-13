«العالمية القابضة» تستحوذ على 45% من «ألفا ظبي»

أبوظبي (الاتحاد) أكملت الشركة العالمية القابضة، عملية شراء حصة قدرها 45% في شركة ألفا ظبي القابضة (تروجان القابضة سابقاً). وقالت الشركة في بيان اليوم: «تأتي هذه الصفقة بعد إفصاح مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة في 4 مارس الماضي عن بدء المحادثات بشأن عملية الاستحواذ». وتأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2008 مع التركيز على قطاع العقارات والبناء.

كما شرعت الشركة مؤخراً في تكوين محفظة متنوعة تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات البناء والضيافة والصناعة ورأس المال. ويشمل ذلك حصة في شركة الدار العقارية الرائدة من شركة مبادلة للاستثمار، والتي تم الاستحواذ عليها في أواخر شهر مارس من هذا العــام، وذلك من خلال إحــدى الشركات التابعة لها، شركـــة "سوبليم للاستثمارات التجارية".

وفي هذا الإطار، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "إن الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة ألفا ظبي القابضة سيضيف نطاقاً كبيراً إلى الشركة، وستزيد هذه الخطوة من استثماراتنا وتنويعها، حيث نسعى باستمرار إلى شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية لتعزيز مكانتنا الريادية في السوق".

ومن جهته، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تضعنا الصفقة في وضع فريد للاستفادة من الدعم المؤسسي القوي للشركة العالمية القابضة، ففي الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق المزيد من النمو، سوف نتمكن من بناء محفظة متنوعة تتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنمية القطاع الخاص، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق في المرحلة المقبلة من مسيرتنا مع الشركة العالمية القابضة لتحقيق تلك الأهداف".

الجدير بالذكر أن ألفا ظبي تضم أكثر من 22.000 موظف يعملون على تطوير مجموعة كبيرة من المشاريع، بما في ذلك المشاريع متعددة الاستخدامات والشاهقة، والإسكان الجماعي والبنية التحتية.