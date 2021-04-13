الذهب يهبط مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ نال صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية من الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب 0.4 في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش عند 1725.15 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1726.20 دولار للأوقية.

يضغط صعود الدولار على الذهب، إذ يصير المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة، في حين ترفع زيادة عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

خلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك أمس الاثنين إلى أن توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم ارتفعت من جديد في مارس بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل، مما يدعم عوائد السندات والدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.81 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 2676.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1166.82 دولار.