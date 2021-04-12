إقبال على شراء السلع الرمضانية في منافذ البيع

يوسف العربي (أبوظبي)

شهدت منافذ بيع إقبالاً ملحوظاً على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية عشية شهر رمضان المبارك، في ظل تطبيق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وجاءت مستويات الإقبال الموسمية على الفروع في ذلك الوقت أقل من الأعوام الماضية بعد أن لجأت منافذ بيع وجمعيات تعاونية إلى طرح العروض والتخفيضات على السلع الرمضانية الأساسية مبكراً قبل أسبوع من بداية الشهر الفضيل، كما أتاحت العروض ذاتها على منصات البيع الإلكترونية للحد من الزحام.

قال حسن محمد المرزوقي، مسؤول العلاقات العامة في مجموعة «اللولو» العالمية إن مجموعة اللولو تضع سلامة العاملين والمتسوقين في مقدمة أولوياتها، حيث وضعت خطة متكاملة تضمن استفادة المتسوقين من العروض المقدمة مع ضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأوضح أنه تم في إطار ذلك طرح العروض والتخفيضات الرمضانية على نحو مبكر، فضلاً عن توفيرها عبر منصة البيع الإلكتروني حد من الزحام الموسمي أمس.

عروض مبكرة

قال الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد» إن فروع تعاونية الاتحاد شهدت إقبالاً كبيراً من المستهلكين أمس، لكنه أقل من السنوات الماضية حيث تم طرح العروض والتخفيضات الرمضانية على نحو مبكر للحد من الزحام.

وأضاف :« تركزت المشتريات على السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان، وفي مقدمتها اللحوم والطحين والزيوت والعصائر والتمور». ولفت إلى أن الجمعية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية لضمان تجربة تسوق آمنة للجميع، حيث عمدت إلى تقليل عدد عربات التسوق فضلاً عن التعقيم الدوري واستخدام القفازات والكمامات،

أشار البستكي إلى زيادة عدد الفروع التي تعمل على مدار الساعة، خلال شهر رمضان لتشمل فروع (أم سقيم، الورقاء، الوصل، والطوار) لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد المتسوقين. ولفت إلى أنه تم استبدال النظام التقليدي للسلال الرمضانية لتوفير المزيد من الخيارات أمام المستهلك من خلال توفير عروض وتخفيضات تتراوح بين 25% و75% على 30 ألف سلعة، منها 20 ألف سلعة غذائية و10 آلاف سلعة استهلاكية.

مخزون كافٍ

من ناحيته، قال محمد يوسف الخاجة، المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، إن الجمعية طرحت العروض الرمضانية قبل أسبوع من بداية الشهر الفضيل بهدف التخفيف من حدة الزحام التزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الخاجة إن التعاونية طرحت تخفيضات تتراوح بين 40% و70% على أكثر من 4000 منتج . وأضاف أن حركة توريد السلع الغذائية والاستهلاكية تمت بسلاسة فائقة حيث تمتلك التعاونية المخزون الكافي للطلب خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقال فيليب بجييون، مدير كافور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» إن التخفيضات تصل إلى 70% وتشمل العديد من الفئات والأنواع خلال شهر رمضان. وانطلاقاً من حرصها على تقديم قيمة استثنائية من خلال كل تجربة، ستقوم كارفور بإطلاق العديد من المبادرات الترويجية التي تشمل: خصم بنسبة 35% على سلع محددة.

وتستخدم كارفور شبكتها الواسعة من الموردين المحليين، لدعم المخزون، وتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان.

ارتفاع فروع الجمعيات الاستهلاكية إلى 122

ارتفع عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الإمارات الى 122 فرعاً، خلال شهر مارس من العام 2021 ، بنمو نسبته %1.6 مقارنة مع إجمالي عددها في شهر فبراير من العام ذاته.

ويعكس التوسع المتواصل في فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بحسب ما وثقه السجل الوطني الاقتصادي في أحدث إحصائيات أصدرها النمو المتواصل لهذا النوع من التعاونيات داخل دولة الامارات.