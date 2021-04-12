«المركزي»: تعيين باعلوي رئيساً لوحدة المعلومات المالية

أبوظبي (وام)

أعلن معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعيين علي فيصل باعلوي رئيساً لوحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات. ويمثل هذا الإجراء الذي يأتي عقب إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير، خطوة تالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، وهو برنامج الإصلاحات الرامي إلى تعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في الدولة. وشغل باعلوي منصب رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة منذ مارس 2018، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في هذا المجال.

وقال معالي خالد محمد بالعمى «لقد عمل باعلوي على مدى العامين الماضيين، على وضع مجموعة من المهام والمسؤوليات الواضحة لوحدة المعلومات المالية وكافة الجوانب التشغيلية لها، بحيث يستند كل جانب رئيسي منها على أولويات ذات توجه عملي. كما عمل بلا كلل على بناء علاقات فعّالة مع الجهات المعنيّة في القطاعين العام والخاص، تقوم على الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل، وقد شمل ذلك توسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، والاستثمار في تطوير مهارات وقدرات العاملين في وحدة المعلومات المالية، واعتماد التكنولوجيا لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات».

من جهته، قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تلعب وحدة المعلومات المالية دوراً رئيساً في جهود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، حيث تتلقى تقارير عن المعاملات المشبوهة، وتحللها، وترسل المعلومات الاستخبارية الناتجة عنها إلى أجهزة إنفاذ القانون المحلية، بينما تدرس وتفسر تطور الأنماط القائمة والناشئة للجرائم المالية في الجهات القضائية، عبر القطاعات المختلفة»، مشيراً إلى أن إنشاء وحدة معلومات مالية فعّالة هو خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المالية وحجر الزاوية في خطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، حيث تقدم الدولة إلى وحدة المعلومات المالية كل الدعم اللازم لضمان نجاحها الدائم. وأعرب باعلوي، عن فخره بتولي هذا المنصب المهم، مشيراً إلى أن الاستثمار في التطوير المستمر لوحدة المعلومات المالية يؤكد على تصميم الإمارات مواجهة غسل الأموال.