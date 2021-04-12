حلقة افتراضية تبحث تغير استخدام الطاقة والمياه

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مجلس شباب دائرة الطاقة في أبوظبي حلقة شبابية افتراضية بعنوان: «التغير السلوكي لكفاءة استخدام الطاقة والمياه»، بهدف إشراك الشباب في جهود الدائرة الرامية إلى حث المجتمع على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز الاستدامة.

شارك في الحلقة الشبابية الافتراضية 200 من الشباب من جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والموظفون الشباب. وكان الهدف الرئيس للحلقة الشبابية هو إبراز دور الشباب وأفكارهم المبتكرة في تغيير السلوك نحو الاستخدام الفعال للطاقة والمياه، حيث أكدت النقاشات على جهود دائرة الطاقة لتعزيز هذا التغير السلوكي، وترسيخ ثقافة الترشيد، بجانب تسليط الضوء على العلوم السلوكية، ومدى قدرتها على دفع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات .

افتتحت الحلقة الافتراضية بكلمة رئيسة، ألقاها المهندس رامز حمدان راغب العيلة، مدير إدارة الاستدامة وكفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي، حيث أكد أن الإمارات أرست أنموذجاً عالمياً لتمكين الشباب وإشراكهم في منظومة اتخاذ القرار، قائلاً: «تعتبر الحلقة الشبابية خطوة لتفعيل منصات شبابية يمكن للشباب، من خلالها مشاركة آرائهم حول كفاءة الطاقة والمياه، ومناقشة كيف يمكن أن تكون سلوكياتنا هي الحل الأمثل لمواجهة تحديات زيادة الطلب ».